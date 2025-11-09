Théâtre de marionnettes L’Attaque d’Apoplexie (Ch’l’Attaque d’Apeupletchie) Amiens

Théâtre de marionnettes L’Attaque d’Apoplexie (Ch’l’Attaque d’Apeupletchie) Amiens dimanche 9 novembre 2025.

Théâtre de marionnettes L’Attaque d’Apoplexie (Ch’l’Attaque d’Apeupletchie)

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-23

En Picard !

Comment faire pour ne pas payer ses dettes lorsqu’on en est ciblé ? Notre héros Lafleur a trouvé une solution simuler sa propre mort ! Mais un imprévu va bouleverser son plan…

Spectacle en picard pour adultes et grands enfants Durée 45 min

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

In Picardy!

How do you avoid paying your debts when you’re targeted? Our hero Lafleur has a solution: fake his own death! But something unexpected happens to upset his plan…

Show in Picardy for adults and older children Running time 45 min

German :

Auf Picardisch!

Wie schafft man es, seine Schulden nicht zu bezahlen, wenn man ins Visier genommen wird? Unser Held Lafleur hat eine Lösung gefunden: Er täuscht seinen eigenen Tod vor! Doch etwas Unvorhergesehenes bringt seinen Plan durcheinander…

Aufführung auf Picardisch für Erwachsene und ältere Kinder Dauer 45 Min

Italiano :

In Piccardia!

Come evitare di pagare i debiti quando si è presi di mira? Il nostro eroe Lafleur ha trovato una soluzione: fingere la propria morte! Ma un imprevisto sconvolge il suo piano…

Spettacolo in Piccardia per adulti e bambini più grandi Durata 45 min

Espanol :

¡En Picardía!

¿Cómo evitar pagar tus deudas cuando estás en el punto de mira? Nuestro héroe Lafleur ha encontrado una solución: ¡fingir su propia muerte! Pero ocurre algo inesperado que desbarata su plan…

Espectáculo en Picardía para adultos y niños mayores Duración 45 min

