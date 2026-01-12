Théâtre de Marionnettes L’Ducasse à Tchot Blaise Amiens

Théâtre de Marionnettes L’Ducasse à Tchot Blaise

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 15:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Hommage à Françoise Rose et Jacques Auvet

Le premier dimanche suivant le Saint Blaise, personnage emblématique de la troupe CHés Cabotans fêté le 3 février le Théâtre aura le plaisir d’ouvrir ses portes à plusieurs artistes pour une après-midi festive autour de la langue et de la culture picardes, mais surtout de la marionnette traditionnelle, principalement conduit par la troupe Chés Cabotans d’Amiens.

Réservation conseillée

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr

English :

Tribute to Françoise Rose and Jacques Auvet

On the first Sunday following Saint Blaise, the emblematic figure of the CHés Cabotans troupe celebrated on February 3 the Theatre will be pleased to open its doors to several artists for a festive afternoon based on the Picardy language and culture, but above all on traditional puppetry, led mainly by the Chés Cabotans troupe from Amiens.

Reservations recommended

