Théâtre de marionnettes Le petit chaperon rouge Amiens

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Début : 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-15 2025-10-20 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-29 2025-11-30

Inspiré du grand classique « le Petit Chaperon Rouge », le théâtre Chès Cabotans d’Amiens propose de redécouvrir ce récit initiatique traditionnel. Une réinterprétation picarde où se rencontrent les grandes figures de la littérature jeunesse et les pittoresques héros de l’héritage amiénois.

Mise en scène Dominique Durvin / Texte Marie Astrid Lalo / à partir de 3 ans / Durée 1 heure

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Inspired by the classic « Little Red Riding Hood », the Chès Cabotans theater in Amiens invites you to rediscover this traditional tale of initiation. A Picardy reinterpretation where the great figures of children’s literature meet the picturesque heroes of Amiens heritage.

Directed by Dominique Durvin / Text by Marie Astrid Lalo / From 3 years / Running time 1 hour

German :

Inspiriert von dem Klassiker « Rotkäppchen », schlägt das Theater Chès Cabotans aus Amiens vor, diese traditionelle Initiationsgeschichte neu zu entdecken. Eine Neuinterpretation aus der Picardie, in der die großen Figuren der Kinderliteratur und die pittoresken Helden des Amiensischen Erbes aufeinandertreffen.

Inszenierung Dominique Durvin / Text Marie Astrid Lalo / ab 3 Jahren / Dauer 1 Stunde

Italiano :

Ispirato alla classica storia di Cappuccetto Rosso, il teatro Chès Cabotans di Amiens vi invita a riscoprire questo tradizionale racconto di iniziazione. Una reinterpretazione piccarda in cui i grandi personaggi della letteratura per l’infanzia incontrano i pittoreschi eroi del patrimonio di Amiens.

Regia di Dominique Durvin / Scritto da Marie Astrid Lalo / Da 3 anni / Durata 1 ora

Espanol :

Inspirado en el cuento clásico de Caperucita Roja, el teatro Chès Cabotans de Amiens le invita a redescubrir este cuento tradicional de iniciación. Una reinterpretación picarda donde las grandes figuras de la literatura infantil se encuentran con los pintorescos héroes del patrimonio de Amiens.

Dirigida por Dominique Durvin / Escrita por Marie Astrid Lalo / A partir de 3 años / Duración 1 hora

