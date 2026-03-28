Théâtre de marionnettes Le petit chaperon rouge

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-16 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-29

Inspiré du grand classique le Petit Chaperon Rouge , le théâtre Chès Cabotans d’Amiens propose de redécouvrir ce récit initiatique traditionnel. Une réinterprétation picarde où se rencontrent les grandes figures de la littérature jeunesse et les pittoresques héros de l’héritage amiénois.

Mise en scène Dominique Durvin Texte Marie Astrid Lalo à partir de 3 ans Durée 1 heure

Inspiré du grand classique le Petit Chaperon Rouge , le théâtre Chès Cabotans d’Amiens propose de redécouvrir ce récit initiatique traditionnel. Une réinterprétation picarde où se rencontrent les grandes figures de la littérature jeunesse et les pittoresques héros de l’héritage amiénois.

Mise en scène Dominique Durvin Texte Marie Astrid Lalo à partir de 3 ans Durée 1 heure .

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr

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English :

Inspired by the classic Little Red Riding Hood , the Chès Cabotans theater in Amiens invites you to rediscover this traditional tale of initiation. A Picardy reinterpretation where the great figures of children’s literature meet the picturesque heroes of Amiens heritage.

Directed by Dominique Durvin Text by Marie Astrid Lalo From 3 years Running time 1 hour

L’événement Théâtre de marionnettes Le petit chaperon rouge Amiens a été mis à jour le 2026-03-28 par OT D’AMIENS