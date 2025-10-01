Théâtre de marionnettes Le Plein d’Emotions Amiens

Théâtre de marionnettes Le Plein d’Emotions Amiens mercredi 1 octobre 2025.

Théâtre de marionnettes Le Plein d’Emotions

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 11:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Spectacle musical et marionnetique par la Cie P14

Dans le cadre de la sortie officielle du livre « Le Plein d’Emotions », Charly vous convie le mercredi 1er octobre 2025 à 9h30 et 11h.

En musique et en chanson Charly apprend à dompter ses émotions.

Accompagné par Fred et Sophie, Charly va partir à la découverte des 4 grandes émotions qui l’habitent la joie, la tristesse, la colère et la peur.

Au son de la contrebasse et du ukulélé c’est un véritable voyage musical et coloré qui attend les petits. Un voyage pour comprendre, apprendre et apprivoiser les émotions du quotidien !

Distribution Sophie Lefort et Fréderic Kwiek.

Spectacle dès 6 mois et jusqu’à 5 ans Durée 30 minutes.

Jauge limitée réservation fortement conseillée Tarif unique de 5 € par participant.

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Musical and puppet show by Cie P14

As part of the official release of the book « Le Plein d’Emotions », Charly invites you to join us on Wednesday, October 1, 2025 at 9:30 am and 11 am.

With music and song, Charly learns to tame his emotions.

Accompanied by Fred and Sophie, Charly will set off to discover the 4 major emotions he lives with: joy, sadness, anger and fear.

To the sound of the double bass and ukulele, Charly embarks on a colorful musical journey. A journey of understanding, learning and taming everyday emotions!

Cast: Sophie Lefort and Fréderic Kwiek.

Performances from 6 months to 5 years Duration 30 minutes.

Limited capacity booking strongly recommended Single price of 5? per participant.

German :

Musikalische und marionettenhafte Aufführung der Cie P14

Im Rahmen der offiziellen Veröffentlichung des Buches « Le Plein d’Emotions » lädt Charly Sie am Mittwoch, den 1. Oktober 2025, um 9.30 Uhr und 11.00 Uhr ein.

Mit Musik und Gesang lernt Charly, seine Emotionen zu zähmen.

Begleitet von Fred und Sophie wird Charly auf Entdeckungsreise gehen und die vier großen Emotionen entdecken, die in ihm stecken: Freude, Traurigkeit, Wut und Angst.

Zu den Klängen des Kontrabasses und der Ukulele erwartet die Kleinen eine wahre musikalische und farbenfrohe Reise. Eine Reise, um die Emotionen des Alltags zu verstehen, zu lernen und zu zähmen!

Besetzung: Sophie Lefort und Fréderic Kwiek.

Aufführung ab 6 Monaten und bis 5 Jahre Dauer 30 Minuten.

Begrenzte Zuschauerzahl Reservierung dringend empfohlen Einheitspreis von 5 ? pro Teilnehmer.

Italiano :

Spettacolo musicale e di marionette a cura di Cie P14

Nell’ambito del lancio ufficiale del libro « Le Plein d’Emotions », Charly vi invita ad unirvi a lui mercoledì 1° ottobre 2025 alle 9.30 e alle 11.00.

Con la musica e le canzoni, Charly impara a domare le sue emozioni.

Accompagnato da Fred e Sophie, Charly partirà alla scoperta delle 4 grandi emozioni con cui convive: gioia, tristezza, rabbia e paura.

Al suono del contrabbasso e dell’ukulele, Charly intraprende un colorato viaggio musicale. Un viaggio per capire, imparare e domare le emozioni della vita quotidiana!

Cast: Sophie Lefort e Fréderic Kwiek.

Spettacoli da 6 mesi a 5 anni Durata 30 minuti.

Capacità limitata si consiglia vivamente la prenotazione Prezzo del biglietto unico di 5 euro a partecipante.

Espanol :

Espectáculo musical y de marionetas de la Cie P14

En el marco del lanzamiento oficial del libro « Le Plein d’Emotions », Charly le invita a acompañarle el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 9h30 y a las 11h00.

Con música y canciones, Charly aprende a dominar sus emociones.

Acompañado por Fred y Sophie, Charly partirá al descubrimiento de las 4 grandes emociones con las que vive: alegría, tristeza, rabia y miedo.

Al son del contrabajo y el ukelele, Charly se embarca en un colorido viaje musical. Un viaje para comprender, aprender y dominar las emociones de la vida cotidiana

Reparto: Sophie Lefort y Fréderic Kwiek.

Funciones de 6 meses a 5 años Duración 30 minutos.

Aforo limitado se recomienda encarecidamente reservar Entrada única de 5 euros por participante.

L’événement Théâtre de marionnettes Le Plein d’Emotions Amiens a été mis à jour le 2025-09-02 par OT D’AMIENS