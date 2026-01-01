Théâtre de marionnettes Le Poisson d’or Soëlys Soyaux

Théâtre de marionnettes Le Poisson d’or

Soëlys Place Rousseau Soyaux Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’histoire d’un pauvre pêcheur qui partait chaque matin avec la marée, jeter ses filets pour une bien maigre pêche. Un beau jour, il remonta dans ses filets une prise extraordinaire un poisson … d’or.

Soëlys Place Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 cie.marionnettes.angouleme@gmail.com

English :

The story of a poor fisherman who set out every morning with the tide to cast his nets for a meager catch. One fine day, he hauled in an extraordinary catch: a fish… golden.

