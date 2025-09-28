Théâtre de marionnettes L’Enfant de la Roulotte (Ch’nazu d’el moèson à roulette) Amiens

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-10-22

2025-09-28 2025-10-22 2025-10-27 2025-11-16

Lors d’une balade en forêt, Lafleur et Tchot Blaise entendent les plans d’enlèvement d’un trio de brigands ils projettent d’enlever l’enfant d’un couple fortuné afin d’obtenir une rançon.

C’est sans compter sur la bravoure de notre héros, qui fera tout son possible pour déjouer leur plan. Une aventure dynamique à découvrir rapidement !

Aventure en deux tableaux Dès 6 ans Durée 1h15.

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

During a walk in the forest, Lafleur and Tchot Blaise overhear the kidnapping plans of a trio of brigands: they plan to kidnap the child of a wealthy couple in order to obtain a ransom.

But our hero’s bravery is not to be counted on, and he’ll do everything in his power to foil their plan. A dynamic adventure to be discovered quickly!

Adventure in two parts From age 6 Running time 1h15.

German :

Bei einem Spaziergang im Wald hören Lafleur und Tchot Blaise von den Entführungsplänen eines Räubertrios: Sie wollen das Kind eines wohlhabenden Ehepaars entführen, um Lösegeld zu erpressen.

Dabei haben sie nicht mit der Tapferkeit unseres Helden gerechnet, der alles daran setzt, ihren Plan zu vereiteln. Ein dynamisches Abenteuer, das Sie schnell entdecken sollten!

Abenteuer in zwei Bildern Ab 6 Jahren Dauer 1h15.

Italiano :

Durante una passeggiata nel bosco, Lafleur e Tchot Blaise sentono il piano di un trio di ladri di rapire il figlio di una coppia benestante per ottenere un riscatto.

Ma il nostro eroe è abbastanza coraggioso da fare tutto il possibile per sventare il loro piano. Un’avventura dinamica da scoprire in fretta!

Avventura in due parti Dai 6 anni Durata 1h15.

Espanol :

Mientras pasean por el bosque, Lafleur y Tchot Blaise escuchan los planes de un trío de ladrones de secuestrar al hijo de una pareja adinerada para pedir rescate.

Pero nuestro héroe es lo bastante valiente como para hacer todo lo posible por frustrar su plan. ¡Una aventura dinámica que hay que descubrir rápidamente!

Aventura en dos partes A partir de 6 años Duración 1h15.

