Théâtre de marionnettes L’Enfant de la Roulotte (Ch’nazu d’el moèson à roulette) Amiens

Théâtre de marionnettes L’Enfant de la Roulotte (Ch’nazu d’el moèson à roulette)

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-03-15 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-03-15

Lors d’une balade en forêt, Lafleur et Tchot Blaise entendent les plans d’enlèvement d’un trio de brigands ils projettent d’enlever l’enfant d’un couple fortuné afin d’obtenir une rançon.

C’est sans compter sur la bravoure de notre héros, qui fera tout son possible pour déjouer leur plan. Une aventure dynamique à découvrir rapidement !

Aventure en deux tableaux Dès 6 ans Durée 1h15.

Le 19/02 à 15h

Le 15/03 à 15h

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 contact@ches-cabotans-damiens.com

English :

During a walk in the forest, Lafleur and Tchot Blaise overhear the kidnapping plans of a trio of brigands: they plan to kidnap the child of a wealthy couple in order to obtain a ransom.

But our hero’s bravery is not to be counted on, and he’ll do everything in his power to foil their plan. A dynamic adventure to be discovered quickly!

Adventure in two parts From age 6 Running time 1h15.

19/02 at 3pm

03/15 at 3pm

