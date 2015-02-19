Théâtre de marionnettes L’Enfant de la Roulotte (Ch’nazu d’el moèson à roulette) Amiens
Théâtre de marionnettes L’Enfant de la Roulotte (Ch’nazu d’el moèson à roulette) Amiens jeudi 19 février 2026.
Théâtre de marionnettes L’Enfant de la Roulotte (Ch’nazu d’el moèson à roulette)
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-03-15 16:00:00
2026-02-19 2026-03-15
Lors d’une balade en forêt, Lafleur et Tchot Blaise entendent les plans d’enlèvement d’un trio de brigands ils projettent d’enlever l’enfant d’un couple fortuné afin d’obtenir une rançon.
C’est sans compter sur la bravoure de notre héros, qui fera tout son possible pour déjouer leur plan. Une aventure dynamique à découvrir rapidement !
Aventure en deux tableaux Dès 6 ans Durée 1h15.
Le 19/02 à 15h
Le 15/03 à 15h
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 contact@ches-cabotans-damiens.com
English :
During a walk in the forest, Lafleur and Tchot Blaise overhear the kidnapping plans of a trio of brigands: they plan to kidnap the child of a wealthy couple in order to obtain a ransom.
But our hero’s bravery is not to be counted on, and he’ll do everything in his power to foil their plan. A dynamic adventure to be discovered quickly!
Adventure in two parts From age 6 Running time 1h15.
19/02 at 3pm
03/15 at 3pm
