Théâtre de marionnettes Les Brigands de la Forêt Noire Amiens dimanche 8 février 2026.
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 16:00:00
2026-02-08 2026-03-29
Spectacle de Marionnettes Traditionnelles
Aventure en deux tableaux Dès 6 ans Durée 1h15
Dans cette pièce de Maurice Domon, nos deux héros, Lafleur et Tchot Blaise s’armeront de courage afin de contrer les plans d’enlèvement du terrible Patosabe. Une aventure rythmée parfaite pour se délecter de la langue régionale de l’incontournable Lafleur !
Le 08/02 à 15h
Le 29/03 à 15h
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
English :
Traditional Puppet Show
Adventure in two tableaux From 6 years Duration 1h15
In this play by Maurice Domon, our two heroes, Lafleur and Tchot Blaise, arm themselves with courage to thwart the kidnapping plans of the terrible Patosabe. A fast-paced adventure that’s perfect for enjoying the regional language of the inimitable Lafleur!
08/02 at 3pm
03/29 at 3pm
