Théâtre de marionnettes Les Brigands de la Forêt Noire

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-08 2026-03-29

Spectacle de Marionnettes Traditionnelles

Aventure en deux tableaux Dès 6 ans Durée 1h15

Dans cette pièce de Maurice Domon, nos deux héros, Lafleur et Tchot Blaise s’armeront de courage afin de contrer les plans d’enlèvement du terrible Patosabe. Une aventure rythmée parfaite pour se délecter de la langue régionale de l’incontournable Lafleur !

Le 08/02 à 15h

Le 29/03 à 15h

Spectacle de Marionnettes Traditionnelles

Aventure en deux tableaux Dès 6 ans Durée 1h15

Dans cette pièce de Maurice Domon, nos deux héros, Lafleur et Tchot Blaise s’armeront de courage afin de contrer les plans d’enlèvement du terrible Patosabe. Une aventure rythmée parfaite pour se délecter de la langue régionale de l’incontournable Lafleur !

Le 08/02 à 15h

Le 29/03 à 15h .

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional Puppet Show

Adventure in two tableaux From 6 years Duration 1h15

In this play by Maurice Domon, our two heroes, Lafleur and Tchot Blaise, arm themselves with courage to thwart the kidnapping plans of the terrible Patosabe. A fast-paced adventure that’s perfect for enjoying the regional language of the inimitable Lafleur!

08/02 at 3pm

03/29 at 3pm

L’événement Théâtre de marionnettes Les Brigands de la Forêt Noire Amiens a été mis à jour le 2026-01-12 par OT D’AMIENS