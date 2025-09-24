Théâtre de marionnettes Les Trois Petits Cochons Amiens

Théâtre de marionnettes Les Trois Petits Cochons

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-09-24 2025-10-21 2025-10-24 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-19

Spectacle de Marionnettes Traditionnelles

Chés Troés Tchots Coéchons

Redécouvrez les aventures de Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf au travers de ce conte traditionnel anglo-saxon revisité à la sauce picarde qui permettra à ses jeunes spectateurs de découvrir la manipulation des marionnettes en alternant les scènes jouées « à vue » et les scènes en décors.

Une découverte tout en douceur du patrimoine local !

Adaptation et texte F.Rose Auvet / Décors D. Lalo / Marionnettes M.Petit / Collection Maurice Domon

Jeune public à partir de 3 ans 1 heure

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Traditional Puppet Show

Chés Troés Tchots Coéchons

Rediscover the adventures of Nif-Nif, Naf-Naf and Nouf-Nouf in this traditional Anglo-Saxon tale revisited with a Picardy twist. Young spectators will discover puppet manipulation, alternating between scenes played « à vue » and set scenes.

A gentle discovery of local heritage!

Adaptation and text by F.Rose Auvet / Sets by D. Lalo / Puppets M.Petit / Maurice Domon Collection

Young audience from 3 years 1 hour

German :

Traditionelle Marionettenaufführung

Chés Troés Tchots Coéchons

Entdecken Sie die Abenteuer von Nif-Nif, Naf-Naf und Nouf-Nouf neu in diesem traditionellen angelsächsischen Märchen, das auf picardische Art neu interpretiert wird. Die jungen Zuschauer können den Umgang mit Marionetten entdecken, indem sie zwischen Szenen, die « auf Sicht » gespielt werden, und Szenen in Kulissen wechseln.

Eine sanfte Entdeckung des lokalen Kulturerbes!

Bearbeitung und Text F. Rose Auvet / Bühnenbild D. Lalo / Marionetten M.Petit / Sammlung Maurice Domon

Junges Publikum ab 3 Jahren 1 Stunde

Italiano :

Spettacolo tradizionale di marionette

Chés Troés Tchots Coéchons

Riscoprite le avventure di Nif-Nif, Naf-Naf e Nouf-Nouf in questo racconto tradizionale anglosassone rivisitato in chiave piccarda, che offre ai giovani spettatori la possibilità di scoprire la manipolazione dei burattini alternando scene recitate « a vista » a scene ambientate.

Un modo delicato per scoprire il nostro patrimonio locale!

Adattato e scritto da F.Rose Auvet / Scenografia di D. Lalo / Marionette M.Petit / Collezione Maurice Domon

Pubblico giovane da 3 anni 1 ora

Espanol :

Espectáculo tradicional de marionetas

Chés Troés Tchots Coéchons

Redescubra las aventuras de Nif-Nif, Naf-Naf y Nouf-Nouf en este cuento tradicional anglosajón reinterpretado con un toque picardía, que ofrece a los jóvenes espectadores la oportunidad de descubrir la manipulación de las marionetas alternando entre escenas representadas « a la vista » y escenas ambientadas.

Una manera suave de descubrir nuestro patrimonio local

Adaptación y guión: F.Rose Auvet / Escenografía: D. Lalo / Marionetas M.Petit / Colección Maurice Domon

Público infantil a partir de 3 años 1 hora

