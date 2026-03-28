Théâtre de marionnettes Les Trois Petits Cochons Amiens

Théâtre de marionnettes Les Trois Petits Cochons

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-24

Spectacle de Marionnettes Traditionnelles

Chés Troés Tchots Coéchons

Redécouvrez les aventures de Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf au travers de ce conte traditionnel anglo-saxon revisité à la sauce picarde qui permettra à ses jeunes spectateurs de découvrir la manipulation des marionnettes en alternant les scènes jouées à vue et les scènes en décors.

Une découverte tout en douceur du patrimoine local !

Adaptation et texte F.Rose Auvet Décors D. Lalo Marionnettes M.Petit Collection Maurice Domon

Jeune public à partir de 3 ans 1 heure

Spectacle de Marionnettes Traditionnelles

Chés Troés Tchots Coéchons

Redécouvrez les aventures de Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf au travers de ce conte traditionnel anglo-saxon revisité à la sauce picarde qui permettra à ses jeunes spectateurs de découvrir la manipulation des marionnettes en alternant les scènes jouées à vue et les scènes en décors.

Une découverte tout en douceur du patrimoine local !

Adaptation et texte F.Rose Auvet Décors D. Lalo Marionnettes M.Petit Collection Maurice Domon

Jeune public à partir de 3 ans 1 heure .

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr

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English :

Traditional Puppet Show

Chés Troés Tchots Coéchons

Rediscover the adventures of Nif-Nif, Naf-Naf and Nouf-Nouf in this traditional Anglo-Saxon tale revisited with a Picardy twist. Young spectators will discover puppet manipulation, alternating between scenes played à vue and set scenes.

A gentle discovery of local heritage!

Adaptation and text by F.Rose Auvet Sets by D. Lalo Puppets M.Petit Maurice Domon Collection

Young audience from 3 years 1 hour

L’événement Théâtre de marionnettes Les Trois Petits Cochons Amiens a été mis à jour le 2026-03-28 par OT D’AMIENS