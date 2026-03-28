Théâtre de marionnettes Les Trois Petits Cochons Amiens
Théâtre de marionnettes Les Trois Petits Cochons Amiens mercredi 1 avril 2026.
Théâtre de marionnettes Les Trois Petits Cochons
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-24
Spectacle de Marionnettes Traditionnelles
Chés Troés Tchots Coéchons
Redécouvrez les aventures de Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf au travers de ce conte traditionnel anglo-saxon revisité à la sauce picarde qui permettra à ses jeunes spectateurs de découvrir la manipulation des marionnettes en alternant les scènes jouées à vue et les scènes en décors.
Une découverte tout en douceur du patrimoine local !
Adaptation et texte F.Rose Auvet Décors D. Lalo Marionnettes M.Petit Collection Maurice Domon
Jeune public à partir de 3 ans 1 heure
Spectacle de Marionnettes Traditionnelles
Chés Troés Tchots Coéchons
Redécouvrez les aventures de Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf au travers de ce conte traditionnel anglo-saxon revisité à la sauce picarde qui permettra à ses jeunes spectateurs de découvrir la manipulation des marionnettes en alternant les scènes jouées à vue et les scènes en décors.
Une découverte tout en douceur du patrimoine local !
Adaptation et texte F.Rose Auvet Décors D. Lalo Marionnettes M.Petit Collection Maurice Domon
Jeune public à partir de 3 ans 1 heure .
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
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English :
Traditional Puppet Show
Chés Troés Tchots Coéchons
Rediscover the adventures of Nif-Nif, Naf-Naf and Nouf-Nouf in this traditional Anglo-Saxon tale revisited with a Picardy twist. Young spectators will discover puppet manipulation, alternating between scenes played à vue and set scenes.
A gentle discovery of local heritage!
Adaptation and text by F.Rose Auvet Sets by D. Lalo Puppets M.Petit Maurice Domon Collection
Young audience from 3 years 1 hour
L’événement Théâtre de marionnettes Les Trois Petits Cochons Amiens a été mis à jour le 2026-03-28 par OT D’AMIENS
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