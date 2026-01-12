Théâtre de marionnettes Marie Grauette n’in fait qu’à s’tiête Amiens
Théâtre de marionnettes Marie Grauette n’in fait qu’à s’tiête Amiens vendredi 27 mars 2026.
Théâtre de marionnettes Marie Grauette n’in fait qu’à s’tiête
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27 20:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Christiane Calonne et Jacques Dupuich De la Compagnie du Reste ici
Le monstre des eaux profondes, effrayant les enfants,
aurait-il un secret ?
Où l’on découvrira que Marie Grauette n’est pas aussi mauvaise qu’on puisse le penser et fait face à la naïveté
et aux bêtises de certains humains.
Ecoutez ces diries toutes en poésie,
émotion et humour
dans une belle langue picarde qu’il ne faut pas noyer.
Où l’on verra
des gamins délurés,
des secrets dévoilés,
des comiques adulés,
des braves bêtes délivrées,
des cœurs tout retournés,
des idiots fort moqués,
un maître bien rusé,
une fête endiablée,
et des gens ensorcelés.
Le Vendredi 27 mars
à 19h
Contes en langue picarde
Durée 1h à partir de 10 ans
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
English :
Christiane Calonne and Jacques Dupuich From the Compagnie du Reste ici
The monster of the deep, scaring the children,
a secret?
Where we discover that Marie Grauette isn’t as bad as we might think, and that she has to face up to the naivety
and foolishness of some humans.
Listen to these poetic diries ,
emotion and humor
in a beautiful Picardy language that shouldn’t be drowned out.
You’ll see
some mischievous kids,
secrets revealed,
comedians adored,
brave beasts delivered,
hearts turned inside out,
mocked idiots,
a cunning master,
a wild party,
and bewitched people.
Friday, March 27
at 7pm
Tales in Picardy
Duration 1h from 10 years old
