Théâtre de marionnettes Marie Grauette n’in fait qu’à s’tiête Amiens

Théâtre de marionnettes Marie Grauette n’in fait qu’à s’tiête

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Christiane Calonne et Jacques Dupuich De la Compagnie du Reste ici

Le monstre des eaux profondes, effrayant les enfants,

aurait-il un secret ?

Où l’on découvrira que Marie Grauette n’est pas aussi mauvaise qu’on puisse le penser et fait face à la naïveté

et aux bêtises de certains humains.

Ecoutez ces diries toutes en poésie,

émotion et humour

dans une belle langue picarde qu’il ne faut pas noyer.

Où l’on verra

des gamins délurés,

des secrets dévoilés,

des comiques adulés,

des braves bêtes délivrées,

des cœurs tout retournés,

des idiots fort moqués,

un maître bien rusé,

une fête endiablée,

et des gens ensorcelés.

Le Vendredi 27 mars

à 19h

Contes en langue picarde

Durée 1h à partir de 10 ans

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr

English :

Christiane Calonne and Jacques Dupuich From the Compagnie du Reste ici

The monster of the deep, scaring the children,

a secret?

Where we discover that Marie Grauette isn’t as bad as we might think, and that she has to face up to the naivety

and foolishness of some humans.

Listen to these poetic diries ,

emotion and humor

in a beautiful Picardy language that shouldn’t be drowned out.

You’ll see

some mischievous kids,

secrets revealed,

comedians adored,

brave beasts delivered,

hearts turned inside out,

mocked idiots,

a cunning master,

a wild party,

and bewitched people.

Friday, March 27

at 7pm

Tales in Picardy

Duration 1h from 10 years old

