Théâtre de Marionnettes Merlin Cie Marionnettes d’Angoulême Angoulême

Théâtre de Marionnettes Merlin
Cie Marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême Charente
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-19
2026-02-10 2026-02-12 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-22 2026-02-25 2026-02-26
Au 3e étage d’un immeuble tordu, logeait un vieux bonhomme, Monsieur Laforêt. Il vivait là depuis toujours, laissant la routine bercer doucement ses journées.
Cie Marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 03 08 56
English :
On the 3rd floor of a twisted apartment building lived an old man, Monsieur Laforêt. He had lived there forever, letting routine gently rock his days.
