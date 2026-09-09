Théâtre de marionnettes Mille et une feuilles Théâtre de Poche Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Théâtre de marionnettes Mille et une feuilles

Théâtre de Poche 6 passage marengo Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-04 2026-11-07

La scène est vide et Charlotte arrive avec sa valise. Elle propose aux spectateurs de partir en voyage. Malgré son appréhension et pour se donner du courage, elle présente sa valise qui ne la quitte jamais.

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Théâtre de Poche 6 passage marengo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 03 08 56 cie.marionnettes.angouleme@gmail.com

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English :

The stage is empty, and Charlotte enters with her suitcase. She invites the audience to go on a journey with her. Despite her apprehension—and to give herself courage—she holds up her suitcase, which is always by her side.

L’événement Théâtre de marionnettes Mille et une feuilles Angoulême a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême