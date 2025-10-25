Théâtre de Marionnettes On était une fois Cabrerets

2025-10-25 16:00:00

Une vingtaine de peluches attendent un spectacle. Elles se lâchent, s’impatientent, commentent, expriment ce qu’un public pense habituellement tout bas. Un hommage tendre au théâtre rempli d’auto-dérision et de poésie.

Tout public à partir de 7 ans. .

Cabrerets 46330 Lot Occitanie

English :

Twenty stuffed animals await a show

German :

Zwanzig Plüschtiere warten auf eine Show

Italiano :

Una ventina di peluche in attesa di uno spettacolo

Espanol :

Una veintena de peluches esperan un espectáculo

