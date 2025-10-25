Théâtre de Marionnettes On était une fois Cabrerets
Une vingtaine de peluches attendent un spectacle
Une vingtaine de peluches attendent un spectacle. Elles se lâchent, s’impatientent, commentent, expriment ce qu’un public pense habituellement tout bas. Un hommage tendre au théâtre rempli d’auto-dérision et de poésie.
Tout public à partir de 7 ans. .
English :
Twenty stuffed animals await a show
German :
Zwanzig Plüschtiere warten auf eine Show
Italiano :
Una ventina di peluche in attesa di uno spettacolo
Espanol :
Una veintena de peluches esperan un espectáculo
