Théâtre de Marionnettes Oye-Plage
Théâtre de Marionnettes Oye-Plage vendredi 27 février 2026.
Théâtre de Marionnettes
148 avenue Paul Machy Oye-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Un moment plein de poésie pour émerveiller petits et grands
Dans le cadre des 10 ans de la Médiathèque spectacle de marionnettes à fils.
à partir de 3 ans
Inscriptions obligatoires auprès de la Médiathèque .
148 avenue Paul Machy Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 19 86 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre de Marionnettes Oye-Plage a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq