Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup Amiens

Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup Amiens mercredi 1 octobre 2025.

Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-15 2025-10-23 2025-10-28 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-26

Pierre et pis Ch’leup

Ce conte musical de Serge Prokofiev mis en scène avec les marionnettes de Chés Cabotans, demeure une immortelle leçon de « formation musicale » déstinée aux jeunes. Les adultes s’en délecteront aussi, grâce à l’atmosphère poétique qui s’en dégage.

Conte symphonique pour narrateur, Charles Aznavour, avec l’orchestre de la Chambre d’Europe, sous la direction de Claudio Abbado.

Adaptation et mise en scène Françoise Rose Auvet / Décors Jacques Auvet

Marionnettes M.Petit / Collection M.Domon

Jeune Public à partir de 3 ans/ Durée env. 1h

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Pierre et pis Ch’leup

Serge Prokofiev’s musical tale, staged with the puppets of Chés Cabotans, remains an immortal lesson in « musical training » for youngsters. Adults will also delight in its poetic atmosphere.

Symphonic tale for narrator Charles Aznavour, with the Chambre d’Europe Orchestra, conducted by Claudio Abbado.

Adapted and directed by Françoise Rose Auvet / Set design by Jacques Auvet

Puppets M.Petit / Collection M.Domon

Young Audience from 3 years/ Running time: approx. 1h

German :

Pierre et pis Ch’leup

Dieses musikalische Märchen von Serge Prokofjew, das mit den Marionetten von Chés Cabotans inszeniert wurde, bleibt eine unsterbliche Lektion in « musikalischer Bildung » für Jugendliche. Dank der poetischen Atmosphäre, die es ausstrahlt, werden sich auch Erwachsene daran erfreuen.

Symphonisches Märchen für den Erzähler Charles Aznavour, mit dem Orchester der Chambre d’Europe unter der Leitung von Claudio Abbado.

Adaptation und Inszenierung Françoise Rose Auvet / Bühnenbild Jacques Auvet

Marionetten M.Petit / Sammlung M.Domon

Junges Publikum ab 3 Jahren/ Dauer: ca. 1 Std

Italiano :

Pierre et pis Ch’leup

Questo racconto musicale di Serge Prokofiev, messo in scena con le marionette di Chés Cabotans, rimane una lezione immortale di educazione musicale per i giovani. Anche gli adulti saranno deliziati dall’atmosfera poetica.

Un racconto sinfonico per il narratore Charles Aznavour, con la Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abbado.

Adattamento e regia di Françoise Rose Auvet / Scenografia di Jacques Auvet

Marionette M.Petit / Collezione M.Domon

Pubblico giovane a partire da 3 anni / Durata: circa 1 ora

Espanol :

Pierre et pis Ch’leup

Este cuento musical de Serge Prokofiev, escenificado con las marionetas de Chés Cabotans, sigue siendo una lección inmortal de educación musical para los jóvenes. Los adultos también se deleitarán con su atmósfera poética.

Un cuento sinfónico para el narrador Charles Aznavour, con la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Claudio Abbado.

Adaptación y dirección de Françoise Rose Auvet / Escenografía de Jacques Auvet

Marionetas M.Petit / Colección M.Domon

Público infantil a partir de 3 años / Duración: 1 hora aprox

