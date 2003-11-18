Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup Amiens

Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-01-18 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-11 2026-03-18

Pierre et pis Ch’leup

Ce conte musical de Serge Prokofiev mis en scène avec les marionnettes de Chés Cabotans, demeure une immortelle leçon de formation musicale déstinée aux jeunes. Les adultes s’en délecteront aussi, grâce à l’atmosphère poétique qui s’en dégage.

Conte symphonique pour narrateur, Charles Aznavour, avec l’orchestre de la Chambre d’Europe, sous la direction de Claudio Abbado.

Adaptation et mise en scène Françoise Rose Auvet Décors Jacques Auvet

Marionnettes M.Petit Collection M.Domon

Jeune Public à partir de 3 ans/ Durée env. 1h

Les 07, 18/01 & 04 et 18/02 à 15h

Les 28/01 & 19 et 26/02 à 10h30

Les 11 & 18/03 à 15h

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr

English :

Pierre et pis Ch’leup

Serge Prokofiev’s musical tale, staged with the puppets of Chés Cabotans, remains an immortal lesson in musical training for youngsters. Adults will also delight in its poetic atmosphere.

Symphonic tale for narrator Charles Aznavour, with the Chambre d’Europe Orchestra, conducted by Claudio Abbado.

Adapted and directed by Françoise Rose Auvet Set design by Jacques Auvet

Puppets M.Petit Collection M.Domon

Young Audience from 3 years/ Running time: approx. 1h

07, 18/01 & 04 and 18/02 at 3pm

28/01 & 19 and 26/02 at 10:30 am

11 & 18/03 at 3pm

