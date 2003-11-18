Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup Amiens
Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup Amiens dimanche 18 janvier 2026.
Théâtre de marionnettes Pierre et le Loup
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-01-18 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-11 2026-03-18
Pierre et pis Ch’leup
Ce conte musical de Serge Prokofiev mis en scène avec les marionnettes de Chés Cabotans, demeure une immortelle leçon de formation musicale déstinée aux jeunes. Les adultes s’en délecteront aussi, grâce à l’atmosphère poétique qui s’en dégage.
Conte symphonique pour narrateur, Charles Aznavour, avec l’orchestre de la Chambre d’Europe, sous la direction de Claudio Abbado.
Adaptation et mise en scène Françoise Rose Auvet Décors Jacques Auvet
Marionnettes M.Petit Collection M.Domon
Jeune Public à partir de 3 ans/ Durée env. 1h
Les 07, 18/01 & 04 et 18/02 à 15h
Les 28/01 & 19 et 26/02 à 10h30
Les 11 & 18/03 à 15h
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
English :
Pierre et pis Ch’leup
Serge Prokofiev’s musical tale, staged with the puppets of Chés Cabotans, remains an immortal lesson in musical training for youngsters. Adults will also delight in its poetic atmosphere.
Symphonic tale for narrator Charles Aznavour, with the Chambre d’Europe Orchestra, conducted by Claudio Abbado.
Adapted and directed by Françoise Rose Auvet Set design by Jacques Auvet
Puppets M.Petit Collection M.Domon
Young Audience from 3 years/ Running time: approx. 1h
07, 18/01 & 04 and 18/02 at 3pm
28/01 & 19 and 26/02 at 10:30 am
11 & 18/03 at 3pm
