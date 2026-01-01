Théâtre de marionnettes Victor le voleur de lutins Le Grand Off de la bande dessinée MJC Rives de Charente Angoulême

Théâtre de marionnettes Victor le voleur de lutins Le Grand Off de la bande dessinée

MJC Rives de Charente 5 chemin du Halage Angoulême Charente

Début : 2026-01-29 17:30:00

fin : 2026-01-29 18:15:00

Date(s) :

2026-01-29

À cette occasion, Jean-Luc Loyer, auteur de la BD dont est tiré le spectacle, sera présent et proposera une séance de dédicaces à l’issue de la représentation.

MJC Rives de Charente 5 chemin du Halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 45 61 cie.marionnettes.angouleme@gmail.com

English :

For the occasion, Jean-Luc Loyer, author of the comic strip from which the show is based, will be on hand for a book signing after the show.

