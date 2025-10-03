Théâtre de Mémoire de Gare Maison du Terroir Genouilly

Théâtre de Mémoire de Gare Maison du Terroir Genouilly vendredi 3 octobre 2025.

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05

Mais que se passe-t-il dans une gare de 1936 à nos jours ?

Des travailleurs s’emploient au mieux pour que des voyageurs passent, et que des trains circulent certes. Mais il faut compter avec la GRANDE Histoire, celle des guerres et des manifestations, mais aussi de la liesse populaire et des histoires personnelles. Cette nouvelle création vous évoquera une traversée du XXème au XXI siècle.

C’est une première pour la Compagnie du Terroir qui vous présentera cette année son nouveau défi un spectacle créé entièrement sans parole de comédien, imaginé, écrit et mis en scène par la Fameuse Amélie VAYSSADE !! .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

