Théâtre de Noël Les saltimbanques Soultz-sous-Forêts samedi 13 décembre 2025.
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21
[NOEL EN OUTRE-FORET] Des contes de Noël modernes et féériques par les Saltimbanques de l’Outre Forêt.
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
[NOEL EN OUTRE-FORET] Modern and magical Christmas tales by Les Saltimbanques de l’Outre Forêt.
German :
[NOEL EN OUTRE-FORET] Moderne und märchenhafte Weihnachtsgeschichten von den Saltimbanques de l’Outre Forêt.
Italiano :
[NOEL EN OUTRE-FORET] Racconti di Natale moderni e magici dei Saltimbanchi dell’Outre Forêt.
Espanol :
[NOEL EN OUTRE-FORET] Cuentos de Navidad modernos y mágicos de los Saltimbanques de l’Outre Forêt.
