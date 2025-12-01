Théâtre de Noël Les saltimbanques Soultz-sous-Forêts

Théâtre de Noël Les saltimbanques

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

[NOEL EN OUTRE-FORET] Des contes de Noël modernes et féériques par les Saltimbanques de l’Outre Forêt.

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Modern and magical Christmas tales by Les Saltimbanques de l’Outre Forêt.

German :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Moderne und märchenhafte Weihnachtsgeschichten von den Saltimbanques de l’Outre Forêt.

Italiano :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Racconti di Natale moderni e magici dei Saltimbanchi dell’Outre Forêt.

Espanol :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Cuentos de Navidad modernos y mágicos de los Saltimbanques de l’Outre Forêt.

