Théâtre de papier Et puis Amiens

Théâtre de papier Et puis

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 10:00:00

fin : 2025-12-16 10:45:00

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18

Marionnettes, Théâtre de papier, images projetées

Une fresque visuelle à forte coloration écologique en résonance profonde avec notre époque !

Le personnage principal de ce spectacle, inspiré du magnifique album du duo d’auteurs-illustrateurs Icinori, est un paysage. Une forêt luxuriante et colorée se déploie sur scène grâce à un ensemble de panneaux peints et de projections. Saison après saison, le décor est transformé par d’étranges personnages, mi-hommes mi-outils. La forêt et son petit peuple croisent les tractopelles, les ouvriers-architectes tranchent la montagne, abattent les arbres et vident la nature de ses habitants fantastiques… et puis… à nous d’inventer la suite ! Dans un univers poétique et coloré, peuplé de marionnettes et de sonorités étonnantes, Et puis nous interroge sans brusquerie ni préjugé sur l’avenir de notre monde.

Distribution

Auteurs ICINORI, Mayumi Otero et Raphael Urwiller

Mise en scène Éric Domenicone

Adaptation Éric Domenicone & Yseult Welschinger

Jeu Yseult Welschinger Faustine Lancel ou Alice Blot Maxime Scherrer ou Chris Caridi

Musique Antoine Arlot, Pierre Boespflug

45 min

À partir de 4 ans

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Puppets, paper theater, projected images

A visual fresco with strong ecological overtones that resonates deeply with our times!

The main character of this show, inspired by the magnificent album by author-illustrator duo Icinori, is a landscape. A lush, colorful forest unfolds on stage, thanks to a series of painted panels and projections. Season after season, the scenery is transformed by strange characters, half-man, half-tool. The forest and its little people cross paths with the backhoe loaders, the worker-architects slice up the mountain, chop down the trees and empty nature of its fantastic inhabitants? and then? it’s up to us to invent what happens next! In a poetic and colorful universe, populated by puppets and astonishing sounds, Et puis asks us, without brusqueness or prejudice, about the future of our world.

Cast and crew:

Authors ICINORI, Mayumi Otero and Raphael Urwiller

Directed by Éric Domenicone

Adapted by Éric Domenicone & Yseult Welschinger

Acting Yseult Welschinger ? Faustine Lancel or Alice Blot ? Maxime Scherrer or Chris Caridi

Music Antoine Arlot, Pierre Boespflug

? 45 min

? From age 4

German :

Marionetten, Papiertheater, projizierte Bilder

Ein visuelles Fresko mit starker ökologischer Färbung, das in tiefer Resonanz mit unserer Zeit steht!

Die Hauptfigur dieser Aufführung, die von dem wunderschönen Album des Autoren- und Illustratorenduos Icinori inspiriert wurde, ist eine Landschaft. Ein üppiger und farbenfroher Wald entfaltet sich auf der Bühne dank einer Reihe von bemalten Tafeln und Projektionen. Saison für Saison wird die Szenerie von seltsamen Figuren, halb Mensch, halb Werkzeug, umgestaltet. Der Wald und sein kleines Volk treffen auf die Bagger, die Arbeiter-Architekten schneiden die Berge ab, fällen die Bäume und entleeren die Natur von ihren fantastischen Bewohnern… und dann… erfinden wir die Fortsetzung! In einem poetischen und farbenfrohen Universum, das von Marionetten und erstaunlichen Klängen bevölkert wird, stellt Et puis uns ohne Schroffheit oder Vorurteile Fragen über die Zukunft unserer Welt.

Verteilung

Autoren ICINORI, Mayumi Otero und Raphael Urwiller

Regie Éric Domenicone

Adaptation Éric Domenicone & Yseult Welschinger

Spiel Yseult Welschinger ? Faustine Lancel oder Alice Blot ? Maxime Scherrer oder Chris Caridi?

Musik Antoine Arlot, Pierre Boespflug

? 45 min

? Ab 4 Jahren

Italiano :

Marionette, teatro di carta, immagini proiettate

Un affresco visivo dal forte sapore ecologico che risuona profondamente con i nostri tempi!

Il protagonista di questo spettacolo, ispirato al magnifico album del duo autore-illustratore Icinori, è un paesaggio. Una foresta rigogliosa e colorata si dispiega sul palco grazie a una serie di pannelli dipinti e proiezioni. Stagione dopo stagione, lo scenario viene trasformato da strani personaggi, metà uomini e metà strumenti. La foresta e i suoi piccoli abitanti incontrano le terne, gli operai-architetti fanno a pezzi la montagna, abbattono gli alberi e svuotano la natura dei suoi fantastici abitanti… e poi? tocca a noi inventare cosa succede dopo! In un universo poetico e colorato, popolato da pupazzi e suoni sorprendenti, Et puis ci interroga, senza essere brusco o prevenuto, sul futuro del nostro mondo.

Cast

Autori ICINORI, Mayumi Otero e Raphael Urwiller

Regia di Éric Domenicone

Adattato da Éric Domenicone & Yseult Welschinger

Recitazione di Yseult Welschinger ? Faustine Lancel o Alice Blot ? Maxime Scherrer o Chris Caridi

Musica Antoine Arlot, Pierre Boespflug

♪ 45 min

? Da 4 anni

Espanol :

Marionetas, teatro de papel, proyección de imágenes

Un fresco visual con un fuerte sabor ecológico que resuena profundamente en nuestros tiempos

El protagonista de este espectáculo, inspirado en el magnífico álbum del dúo autor-ilustrador Icinori, es un paisaje. Un bosque frondoso y colorido se despliega en el escenario gracias a una serie de paneles pintados y proyecciones. Temporada tras temporada, el decorado es transformado por extraños personajes, mitad hombre, mitad herramienta. El bosque y sus personajillos se encuentran con las retroexcavadoras, los obreros-arquitectos rebanan la montaña, talan los árboles y vacían la naturaleza de sus fantásticos habitantes… y luego… ¡nos toca a nosotros inventar lo que ocurre a continuación! En un universo poético y colorista, poblado de marionetas y sonidos sorprendentes, Et puis nos interroga, sin brusquedades ni prejuicios, sobre el futuro de nuestro mundo.

Reparto

Autores ICINORI, Mayumi Otero y Raphael Urwiller

Dirección: Éric Domenicone

Adaptación Éric Domenicone & Yseult Welschinger

Interpretación de Yseult Welschinger ? Faustine Lancel o Alice Blot ? Maxime Scherrer o Chris Caridi

Música Antoine Arlot, Pierre Boespflug

? 45 min

? A partir de 4 años

