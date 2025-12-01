Théâtre de papier Et puis Amiens
Théâtre de papier Et puis Amiens mardi 16 décembre 2025.
Théâtre de papier Et puis
3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 10:00:00
fin : 2025-12-16 10:45:00
Date(s) :
2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18
Marionnettes, Théâtre de papier, images projetées
Une fresque visuelle à forte coloration écologique en résonance profonde avec notre époque !
Le personnage principal de ce spectacle, inspiré du magnifique album du duo d’auteurs-illustrateurs Icinori, est un paysage. Une forêt luxuriante et colorée se déploie sur scène grâce à un ensemble de panneaux peints et de projections. Saison après saison, le décor est transformé par d’étranges personnages, mi-hommes mi-outils. La forêt et son petit peuple croisent les tractopelles, les ouvriers-architectes tranchent la montagne, abattent les arbres et vident la nature de ses habitants fantastiques… et puis… à nous d’inventer la suite ! Dans un univers poétique et coloré, peuplé de marionnettes et de sonorités étonnantes, Et puis nous interroge sans brusquerie ni préjugé sur l’avenir de notre monde.
Distribution
Auteurs ICINORI, Mayumi Otero et Raphael Urwiller
Mise en scène Éric Domenicone
Adaptation Éric Domenicone & Yseult Welschinger
Jeu Yseult Welschinger Faustine Lancel ou Alice Blot Maxime Scherrer ou Chris Caridi
Musique Antoine Arlot, Pierre Boespflug
45 min
À partir de 4 ans
3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00
English :
Puppets, paper theater, projected images
A visual fresco with strong ecological overtones that resonates deeply with our times!
The main character of this show, inspired by the magnificent album by author-illustrator duo Icinori, is a landscape. A lush, colorful forest unfolds on stage, thanks to a series of painted panels and projections. Season after season, the scenery is transformed by strange characters, half-man, half-tool. The forest and its little people cross paths with the backhoe loaders, the worker-architects slice up the mountain, chop down the trees and empty nature of its fantastic inhabitants? and then? it’s up to us to invent what happens next! In a poetic and colorful universe, populated by puppets and astonishing sounds, Et puis asks us, without brusqueness or prejudice, about the future of our world.
Cast and crew:
Authors ICINORI, Mayumi Otero and Raphael Urwiller
Directed by Éric Domenicone
Adapted by Éric Domenicone & Yseult Welschinger
Acting Yseult Welschinger ? Faustine Lancel or Alice Blot ? Maxime Scherrer or Chris Caridi
Music Antoine Arlot, Pierre Boespflug
? 45 min
? From age 4
German :
Marionetten, Papiertheater, projizierte Bilder
Ein visuelles Fresko mit starker ökologischer Färbung, das in tiefer Resonanz mit unserer Zeit steht!
Die Hauptfigur dieser Aufführung, die von dem wunderschönen Album des Autoren- und Illustratorenduos Icinori inspiriert wurde, ist eine Landschaft. Ein üppiger und farbenfroher Wald entfaltet sich auf der Bühne dank einer Reihe von bemalten Tafeln und Projektionen. Saison für Saison wird die Szenerie von seltsamen Figuren, halb Mensch, halb Werkzeug, umgestaltet. Der Wald und sein kleines Volk treffen auf die Bagger, die Arbeiter-Architekten schneiden die Berge ab, fällen die Bäume und entleeren die Natur von ihren fantastischen Bewohnern… und dann… erfinden wir die Fortsetzung! In einem poetischen und farbenfrohen Universum, das von Marionetten und erstaunlichen Klängen bevölkert wird, stellt Et puis uns ohne Schroffheit oder Vorurteile Fragen über die Zukunft unserer Welt.
Verteilung
Autoren ICINORI, Mayumi Otero und Raphael Urwiller
Regie Éric Domenicone
Adaptation Éric Domenicone & Yseult Welschinger
Spiel Yseult Welschinger ? Faustine Lancel oder Alice Blot ? Maxime Scherrer oder Chris Caridi?
Musik Antoine Arlot, Pierre Boespflug
? 45 min
? Ab 4 Jahren
Italiano :
Marionette, teatro di carta, immagini proiettate
Un affresco visivo dal forte sapore ecologico che risuona profondamente con i nostri tempi!
Il protagonista di questo spettacolo, ispirato al magnifico album del duo autore-illustratore Icinori, è un paesaggio. Una foresta rigogliosa e colorata si dispiega sul palco grazie a una serie di pannelli dipinti e proiezioni. Stagione dopo stagione, lo scenario viene trasformato da strani personaggi, metà uomini e metà strumenti. La foresta e i suoi piccoli abitanti incontrano le terne, gli operai-architetti fanno a pezzi la montagna, abbattono gli alberi e svuotano la natura dei suoi fantastici abitanti… e poi? tocca a noi inventare cosa succede dopo! In un universo poetico e colorato, popolato da pupazzi e suoni sorprendenti, Et puis ci interroga, senza essere brusco o prevenuto, sul futuro del nostro mondo.
Cast
Autori ICINORI, Mayumi Otero e Raphael Urwiller
Regia di Éric Domenicone
Adattato da Éric Domenicone & Yseult Welschinger
Recitazione di Yseult Welschinger ? Faustine Lancel o Alice Blot ? Maxime Scherrer o Chris Caridi
Musica Antoine Arlot, Pierre Boespflug
♪ 45 min
? Da 4 anni
Espanol :
Marionetas, teatro de papel, proyección de imágenes
Un fresco visual con un fuerte sabor ecológico que resuena profundamente en nuestros tiempos
El protagonista de este espectáculo, inspirado en el magnífico álbum del dúo autor-ilustrador Icinori, es un paisaje. Un bosque frondoso y colorido se despliega en el escenario gracias a una serie de paneles pintados y proyecciones. Temporada tras temporada, el decorado es transformado por extraños personajes, mitad hombre, mitad herramienta. El bosque y sus personajillos se encuentran con las retroexcavadoras, los obreros-arquitectos rebanan la montaña, talan los árboles y vacían la naturaleza de sus fantásticos habitantes… y luego… ¡nos toca a nosotros inventar lo que ocurre a continuación! En un universo poético y colorista, poblado de marionetas y sonidos sorprendentes, Et puis nos interroga, sin brusquedades ni prejuicios, sobre el futuro de nuestro mundo.
Reparto
Autores ICINORI, Mayumi Otero y Raphael Urwiller
Dirección: Éric Domenicone
Adaptación Éric Domenicone & Yseult Welschinger
Interpretación de Yseult Welschinger ? Faustine Lancel o Alice Blot ? Maxime Scherrer o Chris Caridi
Música Antoine Arlot, Pierre Boespflug
? 45 min
? A partir de 4 años
