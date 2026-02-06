Théâtre de papier Foyer , Cie Papierthéâtre Mouzon

Théâtre de papier Foyer , Cie Papierthéâtre

Salle des Fêtes Mouzon Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

L’anniversaire de Tara, une fillette qui vit avec sa tante pâtissière, réunit leurs amis et connaissances. Pendant la nuit qui suit la fête, Tara disparaît. L’enquête de la police ne dénoue pas le mystère de cette disparition, mais la tante trouve un moyen curieux de communiquer avec sa nièce les soirs dans son jardin. Chaque jour des événements agitent la ville et leur conséquences incitent certains habitants à partir. Pourtant la pâtissière pense qu’il faut résister aux difficultés et elle trouve des recettes pour soulager ses clients.Tara revient pour emmener sa tante dans son lieu de bonheur ,mais faut-il rester ou faut-il partir?

Salle des Fêtes Mouzon 08210 Ardennes Grand Est 0324279098

English :

The birthday party of Tara, a little girl who lives with her baker aunt, brings together their friends and acquaintances. The night after the party, Tara disappears. The police investigation doesn’t unravel the mystery of her disappearance, but the aunt finds a curious way to communicate with her niece in the evenings in her garden. Every day, something happens in the city, and the consequences prompt some residents to leave. Tara returns to take her aunt to her happy place, but should she stay or should she go?

