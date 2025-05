Théâtre de papier – Rue du Clos Minio Missiriac, 11 juin 2025 16:00, Missiriac.

Morbihan

Théâtre de papier Rue du Clos Minio Médiathèque Missiriac Morbihan

Début : 2025-06-11 16:00:00

fin : 2025-06-11

2025-06-11

Théâtre de papier pour des histoires de princesses et de dragons et de Renard le goupil.

Un théâtre « fait maison » pour des histoires pleines d’humour et de fantaisie.

Gratuit pour les 3-7 ans .

Missiriac 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 76 24

