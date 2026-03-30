Théâtre de Pâques Les Villettes
Théâtre de Pâques Les Villettes samedi 4 avril 2026.
Théâtre de Pâques
Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-10
Les représentations du Théâtre amateur villetois sont de retour pour Pâques avec 2 spectacles Recherche femme désespérément de Vincent Durand et Aéroplanes de Vivien Lhéraux
SANS RESERVATION
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Salle polyvalente Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
The Théâtre amateur villetois is back for Easter with 2 shows: Recherche femme désespérément by Vincent Durand and Aéroplanes by Vivien Lhéraux
NO RESERVATION
L’événement Théâtre de Pâques Les Villettes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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