Théâtre de Pâques

Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-10

Les représentations du Théâtre amateur villetois sont de retour pour Pâques avec 2 spectacles Recherche femme désespérément de Vincent Durand et Aéroplanes de Vivien Lhéraux

SANS RESERVATION

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Salle polyvalente Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

The Théâtre amateur villetois is back for Easter with 2 shows: Recherche femme désespérément by Vincent Durand and Aéroplanes by Vivien Lhéraux

NO RESERVATION

L’événement Théâtre de Pâques Les Villettes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron