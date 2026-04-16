Théâtre de plein-air au Château d’Époisses HAMLET de Shakespeare par la compagnie AMAB Rue des Éperons Époisses

Époisses

Théâtre de plein-air au Château d’Époisses HAMLET de Shakespeare par la compagnie AMAB

Rue des Éperons Château d’Époisses Époisses Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Théâtre de plein-air au Château d’Époisses

La compagnie AMAB revient au Château d’Époisses avec un nouveau spectacle HAMLET de Shakespeare

Sous la plume magistrale de Shakespeare, venez découvrir la légendaire histoire d’Hamlet et plongez dans cette épopée où le destin d’un prince vacille entre vérité, devoir et vengeance !

En tournée du 08 au 25 août en Bourgogne

Tarif libre Réservation conseillée

Plus d’informations www.compagnie-amab.com .

Rue des Éperons Château d’Époisses Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 76 42 24

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English : Théâtre de plein-air au Château d’Époisses HAMLET de Shakespeare par la compagnie AMAB

L’événement Théâtre de plein-air au Château d’Époisses HAMLET de Shakespeare par la compagnie AMAB Époisses a été mis à jour le 2026-04-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)