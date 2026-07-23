Théâtre de plein air tournée d’été cours du réfectoire Portieux

Informations pratiques

Portieux

Théâtre de plein air tournée d’été

cours du réfectoire 13 Route de la verrerie Portieux Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-24 20:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

LA COMPAGNIE DES JOLI(E)S MÔMES

présente…

TO

Entrée libre

Spectacle au chapeau

A voir avec bonheur de 7 à 107 ans

Spectacle de plein air

l’histoire

Perdue dans la montagne, se trouve une cabane.

Perdues dans cette cabane, se retrouvent des générations d’habitants.

Perdues dans les ages, les vivants et les morts s’emmêlent.

Pour une raison très simple, s’aimer, à travers le temps.

Un spectacle où les rires se rencontrent aventures fantastiques et retour à la nature.

Un spectacle où les rires croiseront les larmes.

Qui, qui, qui ?

Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ! Depuis 20 ans, nous sillonnons chaque été les Vosges avec un spectacle de plein air. Ambiance sans chichi, plaisir artistique convivial, spectacle vivant original, toujours drôle, toujours tendre, toujours !

L’équipe artistique professionnelle de la Compagnie (metteur en scène, comédiennes, auteure, scénographe et musicien) accueille 3 apprenties comédiennes chevronnées. Pour un résultat détonnant !

Écriture : Louise Fetet

Mise en scène : Marc Allieri

Scénographie : Guérin Philippe

Avec Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto et Louise Fetet, comédiennes.

Et Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, Ninon Debay, apprenties comédiennes.

Tournée en partenariat avec :

Les communes de Golbey, Domèvre-sur-Avières, Longchamp, Mirecourt, Sanchey, Rambervillers, Eloyes, Grandvillers, Epinal, Contrexéville, Baudricourt, Hennecourt, Champ-le-Duc, Fiménil, Beauménil, l’Association Intercommunale des Familles du Durbion (AIFD), les Centres Sociaux du Plateau de la Justice, de Bittola et de la Vierge, l’Office de la culture municipal de Rambervillers, l’association le Rideau d’Ez Loges, l’association Novia Folklore, le foyer rural de Baudricourt, le Centre Social de Golbey, l’Association Le Chant des Lucioles, le centre Léo Lagrange d’Epinal, et l’association Sieur Hennon.Tout public

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cours du réfectoire 13 Route de la verrerie Portieux 88330 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04 contact@compagniedesjoliesmomes.fr

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English :

LA COMPAGNIE DES JOLI(E)S M%D4MES

presents?

TO

Free admission

Donation-based performance

Fun for all ages, from 7 %E0 to 107

Outdoor performance

The story

Lost in the mountains lies a cabin.

Lost within this cabin are generations of inhabitants.

Lost through the ages, the living and the dead come together.

For one very simple reason: to love one another, across time.

A show where laughter meets fantastical adventures and a return to nature.

A show where laughter mingles with tears.

Who, who, who?

You haven’t met the Joli(e)s M%F4mes yet! For 20 years, we’ve been touring the Vosges every summer with an outdoor show. A no-frills atmosphere, friendly artistic enjoyment, an original live performance—always funny, always tender, always!

The company’s professional artistic team (director, actresses, playwright, set designer, and musician) welcomes three seasoned apprentice actresses. The result is astonishing!

Written by: Louise Fetet

Directed by: Marc Allieri

Set design by: Guérin Philippe

Starring Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto, and Louise Fetet, actresses.

And Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, and Ninon Debay, apprentice actresses.

Tour organized in partnership with:

The municipalities of Golbey, Domèvre-sur-Avières, Longchamp, Mirecourt, Sanchey, Rambervillers, Eloyes, Grandvillers, Épinal, Contrexéville, Baudricourt, Hennecourt, Champ-le-Duc, Fiménil, Beauménil, the Intermunicipal Association of Families of the Durbion (AIFD), the Social Centers of Plateau de la Justice, Bittola, and La Vierge, the Rambervillers Municipal Cultural Office, the “Le Rideau d’Ez Loges” Association, the Novia Folklore Association, the Baudricourt Rural Community Center, the Golbey Social Center, the “Le Chant des Lucioles” Association, the Léon Lagrange Center in Épinal, and the Sieur Hennon Association.

L’événement Théâtre de plein air tournée d’été Portieux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT EPINAL ET SA REGION