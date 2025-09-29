Théâtre de Poche de La Ciotat Culture Pigments Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat

Lundi 29 septembre 2025 à partir de 19h. Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-29 19:00:00

2025-09-29

La compagnie A Tout Cœur présente Pigments.



Chloé est artiste peintre, Nicolas neurologue. Tous les deux partagent le bonheur d’une belle histoire d’amour jusqu’à la découverte d’une trahison.

Pourtant, un événement inattendu va bouleverser le cours de leur existence et leur offrir la chance de sauver leur histoire.

Entre rires et larmes, cette comédie romantique aux critiques unanimes électrise l’âme du spectateur et le fait voyager dans un kaléidoscope d’émotions.

Haletant, drôle, moderne et poignant, Pigments ne laisse personne indifférent.

Et si vous pouviez tout recommencer, iriez-vous jusque-là par amour ? .

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com

