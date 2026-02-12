Théâtre de poche Déclaration d’Humour Théatre de poche Sarlat-la-Canéda

Théâtre de poche Déclaration d’Humour

Théatre de poche 31/33 Bvd Eugène Leroy Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-26

Soirée de sketchs d’anthologie d’hier et d’aujourd’hui.

C’est avec une joie non dissimulée que nous avons décidé de vous déclarer tout l’humour qu’on a pour vous !

Pas de bague hors de prix ni de fleurs qui fanent, juste nous, vous et votre plus beau rire ! .

English : Théâtre de poche Déclaration d’Humour

