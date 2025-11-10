Théâtre de Poche Des Pissenlits par la Racine avec la compagnie L’Act’-en-Scène Le Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat

Théâtre de Poche Des Pissenlits par la Racine avec la compagnie L’Act’-en-Scène

Lundi 10 novembre 2025 à partir de 19h. Le Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-10 19:00:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Faustine, entièrement dévouée à sa vocation, est confrontée à Manoé, patient qui appréhende sa fin de vie de manière atypique.

C’est là que leurs chemins se croisent…

Conscients que le temps leur est compté, ils se lancent dans une relation qui ne demande qu’à naître.



Quand la bienveillance rencontre le cynisme, et que l’insolence bouscule la candeur, les langues se délient, le ton monte et les portes claquent.

Faustine parviendra-t-elle à sauver Manoé ? À moins que ce ne soit l’inverse…



Jeu et mise scène de Camille Bochaton et Yann Le Corre. .

Le Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com

English :

Faustine, entirely devoted to her vocation, is confronted with Manoé, a patient who has an unusual approach to the end of his life.

This is where their paths cross…

German :

Faustine, die sich ganz ihrer Berufung verschrieben hat, wird mit Manoé konfrontiert, einem Patienten, der sein Lebensende auf ungewöhnliche Weise wahrnimmt.

Hier kreuzen sich ihre Wege…

Italiano :

Faustine, completamente dedita alla sua vocazione, si trova di fronte Manoé, un paziente che affronta la fine della sua vita in modo atipico.

È qui che le loro strade si incrociano…

Espanol :

Faustine, totalmente dedicada a su vocación, se enfrenta a Manoé, un paciente que afronta el final de su vida de una manera atípica.

Ahí es donde sus caminos se cruzan…

