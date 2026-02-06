Théâtre de Poche Et Pendant ce Temps Simone Veille Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat

Théâtre de Poche Et Pendant ce Temps Simone Veille

Lundi 16 mars 2026 à partir de 19h. Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-16 19:00:00

Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle qui revisite la condition féminine en France des années 50 à nos jours à travers 3 lignées de femmes, celles de Marcelle, France et Giovanaque..

Nous suivons 4 générations dans leur intimité et leurs touchantes imperfections.

Ce voyage dans le temps qui nous entraîne de la lutte pour l’avortement à la procréation assistée et ponctué par les interventions d’une Simone qui veille pour nous rappeler les dates importantes qui ont jalonné cette évolution qui s’est faite à force de désirs, de combats et surtout dans la quête d’une égalité hommes/femmes.

Aucune revendication, juste un constat et une question sommes-nous enfin capables d’avancer ensemble ? .

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com

English :

Can feminism be funny? That is the question at the heart of this show, which revisits the status of women in France from the 1950s to the present day through the lives of three women: Marcelle, France and Giovanaque.

