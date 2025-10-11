Théâtre de Poche Européen #5 Bourges
16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher
Une performance sonore inédite ! enregistrée en direct, autour du texte Nuit Blanche de l’autrice italienne Tatjana Motta.
Entre polar et mystère nocturne, laissez-vous emporter par la voix des comédiens et la création sonore en live. La soirée se clôturera par un moment convivial avec l’équipe artistique.
A partir de 12 ans. .
16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 42 78 54 contact@compagnielela.fr
English :
An original sound performance! recorded live, based on the text Nuit Blanche by Italian author Tatjana Motta.
German :
Eine noch nie dagewesene! live aufgenommene Klangperformance rund um den Text Nuit Blanche der italienischen Autorin Tatjana Motta.
Italiano :
Una performance sonora originale! registrata dal vivo, basata sul testo Nuit Blanche dell’autrice italiana Tatjana Motta.
Espanol :
Un espectáculo sonoro original grabado en directo, basado en el texto Nuit Blanche de la autora italiana Tatjana Motta.
