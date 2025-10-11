Théâtre de Poche Européen #5 Bourges

Théâtre de Poche Européen #5 Bourges samedi 11 octobre 2025.

Théâtre de Poche Européen #5

16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Une performance sonore inédite ! enregistrée en direct, autour du texte Nuit Blanche de l’autrice italienne Tatjana Motta.

Entre polar et mystère nocturne, laissez-vous emporter par la voix des comédiens et la création sonore en live. La soirée se clôturera par un moment convivial avec l’équipe artistique.

A partir de 12 ans. .

16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 42 78 54 contact@compagnielela.fr

English :

An original sound performance! recorded live, based on the text Nuit Blanche by Italian author Tatjana Motta.

German :

Eine noch nie dagewesene! live aufgenommene Klangperformance rund um den Text Nuit Blanche der italienischen Autorin Tatjana Motta.

Italiano :

Una performance sonora originale! registrata dal vivo, basata sul testo Nuit Blanche dell’autrice italiana Tatjana Motta.

Espanol :

Un espectáculo sonoro original grabado en directo, basado en el texto Nuit Blanche de la autora italiana Tatjana Motta.

L’événement Théâtre de Poche Européen #5 Bourges a été mis à jour le 2025-10-02 par OT BOURGES