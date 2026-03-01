Théâtre de Poche Européen #6 Bourges

Théâtre de Poche Européen #6

16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Une performance théâtrale et sonore immersive où théâtre, musique et enregistrement live se mêlent pour raconter les derniers instants d’un monde en sursis.

Le Théâtre Jacques Cœur accueille Une fin , une performance sonore et scénique proposée par le Théâtre de Poche Européen compagnie Léla. Sur scène, comédien·nes, musicien·nes et étudiant·es donnent vie à un enregistrement réalisé en direct devant le public, mêlant théâtre, création sonore et bruitages.

Dans un monde à l’aube de sa disparition, une centaine de personnages vivent leurs derniers instants sous un ciel rouge incandescent. Entre humour, peur et élans d’humanité, leurs destins se croisent dans une fresque sensible et immersive. Une expérience théâtrale originale à écouter autant qu’à voir. Entrée libre sur réservation. Tout public à partir de 14 ans .

reservation@compagnielela.fr

English :

An immersive theatrical and sound performance in which theater, music and live recording combine to tell the last moments of a world on borrowed time.

