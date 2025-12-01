Théâtre de Poche Fausse Note avec la compagnie Nouvel Acte Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat

Théâtre de Poche Fausse Note avec la compagnie Nouvel Acte

Jeudi 18 décembre 2025 à partir de 19h. Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dans la loge d’un chef d’orchestre de renommée internationale. A la fin d’un de ses concerts, le maître est importuné à maintes reprises par un admirateur quelque peu envahissant.

Plus l’entrevue se prolonge et plus le comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant.

Qui est-il vraiment ? Quelle est la véritable raison de sa visite ? .

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com

English :

In the dressing room of an internationally renowned conductor. At the end of one of his concerts, the maestro is repeatedly pestered by a somewhat intrusive admirer.

German :

In der Garderobe eines international renommierten Dirigenten. Am Ende eines seiner Konzerte wird der Meister wiederholt von einem etwas aufdringlichen Bewunderer belästigt.

Italiano :

Nel camerino di un direttore d’orchestra di fama internazionale. Al termine di uno dei suoi concerti, il maestro viene importunato ripetutamente da un ammiratore un po’ invadente.

Espanol :

En el camerino de un director de orquesta de renombre internacional. Al final de uno de sus conciertos, el maestro es molestado repetidamente por un admirador algo invasivo.

