Théâtre de Poche Je préfère qu’on reste amis Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat
Théâtre de Poche Je préfère qu’on reste amis Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat jeudi 9 avril 2026.
Théâtre de Poche Je préfère qu’on reste amis
Jeudi 9 avril 2026 à partir de 19h. Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 19:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Cette sixième comédie de Laurent Ruquier suit le chemin des cinq précédentes celui du succès populaire ! Des rires, de l’amour, de l’humour, de la comédie… Pas de doute, c’est une vraie comédie romantique !
C’est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à La Crevette Rose, annoncera à Valentin, son meilleur pote, tout l’amour qu’elle a pour lui depuis 5 ans, mais elle va entendre la réponse toute faite qu’elle ne voulait plus jamais entendre ; et surtout, pas de la bouche de Valentin. .
Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com
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English :
Laurent Ruquier’s sixth comedy follows in the footsteps of the previous five: a hit with the public! Laughter, love, humour, comedy… There’s no doubt about it, it’s a proper romantic comedy!
L’événement Théâtre de Poche Je préfère qu’on reste amis La Ciotat a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de La Ciotat