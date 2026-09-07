Théâtre de Poche – La Visite Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat
lundi 19 octobre 2026 · Cercle des Boulomanes Ciotadens · La Ciotat
Informations pratiques
La Ciotat
Théâtre de Poche – La Visite
Lundi 19 octobre 2026 à partir de 19h. Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 19:00:00
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19
L’association La Ciotat Culture vous invite à assister à ce spectacle humoristique animé par la compagnie théâtrale O’Sec.
Quatre comédiennes qui explorent le discours d’une femme devenue Mère. Ses contradictions, ses peurs, ses fatigues, ses aspirations, et son tumulte émotionnel. .
Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr
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English :
The La Ciotat Culture association invites you to come and see this comedy show performed by the O’Sec theatre company.
L’événement Théâtre de Poche – La Visite La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de La Ciotat
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