Théâtre de Poche – La Visite Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Théâtre de Poche – La Visite

Lundi 19 octobre 2026 à partir de 19h. Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 19:00:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

L’association La Ciotat Culture vous invite à assister à ce spectacle humoristique animé par la compagnie théâtrale O’Sec.

Quatre comédiennes qui explorent le discours d’une femme devenue Mère. Ses contradictions, ses peurs, ses fatigues, ses aspirations, et son tumulte émotionnel. .

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr

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English :

The La Ciotat Culture association invites you to come and see this comedy show performed by the O’Sec theatre company.

L’événement Théâtre de Poche – La Visite La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de La Ciotat