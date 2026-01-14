Théâtre de Poche Le malade imaginaire ou argan et ses femmes ? avec la compagnie Alternance Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat

Théâtre de Poche Le malade imaginaire ou argan et ses femmes ? avec la compagnie Alternance

Jeudi 12 février 2026 à partir de 19h.

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Une satire sociale féroce et drolatique.

Partition pour 2 comédiens dans une adaptation moderne et burlesque du dernier chef d’œuvre de Molière.

Entre saignées et purgations, Argan, homme bourgeois et autoritaire va se livrer lui-même à l’imposture de la médecine.

Pour ajouter à son stress, il devra affronter la voracité de sa séduisante femme, la légèreté de ses deux filles et surtout la malice de Toinette, la servante, qui volera au secours de l’amour d’Angélique pour apporter une fin heureuse à ce feu d’artifice de jeux de dupes et de sentiments.

Pour guérir Argan de la maladie des médecins et de son aveuglement tyrannique il faudra toute l’imagination de Toinette. .

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com

English :

A fierce and humorous social satire.

A script for two actors in a modern and burlesque adaptation of Molière’s last masterpiece.

