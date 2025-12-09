Théâtre de poche On joue à domicile Théatre de poche Sarlat-la-Canéda

Théâtre de poche On joue à domicile

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-13

Théâtre de Poche On joue à domicile , une comédie de Mari-Laure Monturet avec la participation de Gilles Esclafer, Jo Albareil, Denis Monribot, Régine Esclafer et Laetitia Coment. .

