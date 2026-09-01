Théâtre de Poche – Venise sous la neige Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Théâtre de Poche – Venise sous la neige

Lundi 28 septembre 2026 à partir de 19h. Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 19:00:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

L’association La Ciotat Culture vous invite à assister à cette comédie humoristique de Gilles Dyrek interprétée par la compagnie théâtrale Mes Cliques et Mes Claques.

Patricia et Christophe arrivent à un dîner après une dispute. Elle est énervée et ne va pas dire un mot. Ses hôtes pensent qu’elle est étrangère, elle en profite pour pimenter la soirée et la faire voler en éclats.. Pour notre plus grand plaisir ! Rires garantis ! .

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr

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English :

The La Ciotat Culture association invites you to come and see this comedy by Gilles Dyrek, performed by the theatre company Mes Cliques et Mes Claques.

L’événement Théâtre de Poche – Venise sous la neige La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de La Ciotat