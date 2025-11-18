Théâtre de prévention contre le harcèlement scolaire Salle des fêtes Huriel

Théâtre de prévention contre le harcèlement scolaire

Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel Allier

Début : 2025-11-18 18:30:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Le Centre Social de Saint-Martinien et la Compagnie Attrape-sourire présente Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres

Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 69

English :

Center Social de Saint-Martinien and Compagnie Attrape-sourire present Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres (Ludovic, the big cow, stinks of feet and the others)

German :

Das Centre Social de Saint-Martinien und die Compagnie Attrape-sourire präsentieren Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres (Ludovic, die dicke Kuh, stinkt von den Füßen und die anderen)

Italiano :

Il Centro Sociale Saint-Martinien e la Compagnia Attrape-sourire presentano Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres (Ludovic, la grossa mucca, puzza di piedi e gli altri)

Espanol :

El Centro Social Saint-Martinien y la compañía Attrape-sourire presentan Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres (Ludovic, la gran vaca, apesta los pies y los demás)

L’événement Théâtre de prévention contre le harcèlement scolaire Huriel a été mis à jour le 2025-11-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ