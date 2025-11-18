Théâtre de prévention contre le harcèlement scolaire Salle des fêtes Huriel
Théâtre de prévention contre le harcèlement scolaire Salle des fêtes Huriel mardi 18 novembre 2025.
Théâtre de prévention contre le harcèlement scolaire
Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel Allier
Début : 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Le Centre Social de Saint-Martinien et la Compagnie Attrape-sourire présente Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres
Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 69
English :
Center Social de Saint-Martinien and Compagnie Attrape-sourire present Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres (Ludovic, the big cow, stinks of feet and the others)
German :
Das Centre Social de Saint-Martinien und die Compagnie Attrape-sourire präsentieren Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres (Ludovic, die dicke Kuh, stinkt von den Füßen und die anderen)
Italiano :
Il Centro Sociale Saint-Martinien e la Compagnia Attrape-sourire presentano Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres (Ludovic, la grossa mucca, puzza di piedi e gli altri)
Espanol :
El Centro Social Saint-Martinien y la compañía Attrape-sourire presentan Ludovic, la grosse vache, pue des pieds et les autres (Ludovic, la gran vaca, apesta los pies y los demás)
