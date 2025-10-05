Théâtre de rue avec Molière la vocation + L’iliade Le Porzou Concarneau

Théâtre de rue avec Molière la vocation + L’iliade

Le Porzou Bois du Porzou Concarneau Finistère

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

Concarneau Scènes présente une après-midi « Théâtre de Rue » en haut du Bois du Porzou à la limite du parking de la piscine.

En partenariat avec Les Oiseaux de Passage , qui proposeront un espace convivial avec boissons et restauration sucrée.

Molière la vocation Cie Les Incomestibles (Rouen)

→ À 15h

Le jeune Jean-Baptiste Poquelin semble avoir un destin tout tracé il sera tapissier du roi comme son père et son grand-père avant lui. Pourtant le jeune homme brûle d’une passion dévorante le théâtre. Il rêve de devenir un grand tragédien.

Dans cet épisode, nous suivrons Molière de ses débuts difficiles jusqu’à ses premiers succès. Comment faire accepter sa vocation à son père ? Pourquoi le succès n’est-il pas au rendez-vous ? Doit-il renoncer à la tragédie et accepter sa prédisposition pour la comédie? Ce premier épisode est joué en plein air, au cœur des villes et villages, comme le faisait Molière et sa troupe pendant ses 13 années en province. Notre volonté est d’interroger le théâtre populaire, de s’inspirer des formes traditionnelles en les confrontant à notre modernité.

L’Iliade Cie Bravache (Bordeaux)

→ À 16h30

Connaissez-vous l’histoire de l’Iliade ? La bataille acharnée des Achéens contre les Troyens ? L’amour impossible d’Hélène et Pâris ? L’ingéniosité́ d’Ulysse ? La force d’Achille ? La sensibilité́ de Patrocle ? Pleine de bonne volonté et avec les moyens du bord, la compagnie Bravache lance le chronomètre pour vous faire revivre la véritable histoire de la terrible guerre de Troie. Quand les dieux et déesses de l’Olympe s’amusent des mortels, le sang coule à flot et les passions se déchainent. Et n’oublions pas que tout ça part d’une pomme ! .

Le Porzou Bois du Porzou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

