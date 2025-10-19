Théâtre de rue « Braqueuses » Vieux-Condé

Théâtre de rue « Braqueuses » Vieux-Condé dimanche 19 octobre 2025.

Théâtre de rue « Braqueuses »

avenue de la gare Vieux-Condé Nord

Gratuit

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Théâtre de rue « Braqueuses » avec La Collective Ces Filles-Là au Boulon

En résidence du 19 au 27 octobre 2025

Entre 1989 et 1990, sous le soleil de Vaucluse, cinq femmes qui

se connaissent depuis l’enfance organisent sept braquages. Le montant

des butins ne dépassera pas 330 000 francs. Des braquages pour

faire bouillir la marmite, des butins sitôt dépensés au magasin Auchan

du coin. Elles sont arrêtées à leur huitième coup. La presse parle du gang des Amazones.

C’est de ce sujet éminemment actuel, du vol par nécessité, dont la collective Ces Filles-Là s’empare pour cette nouvelle création.

La résidence aura pour objectif de nourrir la dramaturgie et l’écriture du spectacle grâce à des rencontres menées avec différents groupes et personnes autour des sujets du vol par nécessité, du braquage, de la justice sociale. Ces rencontres seront enregistrées pour donner lieu à un podcast qui visibilisera les échanges qui auront eu lieu. 0 .

avenue de la gare Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 35 40 bonjour@leboulon.fr

