Théâtre de rue « Ces étrangers de l’ombre » (2 réprésentations) et chorale l’Ut en Choeur Rue du Groupe Manouchian Paris dimanche 21 septembre 2025.

Il

y a 70 ans exactement, était inaugurée la 1ère rue en hommage au Groupe

Manouchian, symbole de la résistance des étrangers pendant la seconde

guerre mondiale.

Aragon écrivit pour cette

inauguration, le magnifique poème qui sera chanté sous le titre

« l’Affiche rouge » tant par Léo Ferré que par Feu Chatterton lors de

l’entrée au Panthéon du couple Manouchian en février 2024.

Pour

fêter cet évènement, nous vous invitons à une après-midi culturelle

avec une double représentation de la pièce « Ces étrangers de l’ombre »

par le théâtre des Oiseaux*

(30minutes environ) et

également avec la chorale l’Ut en coeur** qui interprétera l’Affiche

rouge et différents chants résistants (40 minutes environ).Afin de gérer la jauge du public, merci de prendre un billet gratuit pour l’une des 2 représentations proposées à 14h30 ou 16h.

(Rdv 15 minutes avant 14h15 1ère session 15h 2ème session)

Si vous avez des difficultés à rester debout durant ces spectacles, n’hésitez pas à venir avec un petit siège pliant.

*

Choisie pour mettre à l’honneur les multiples origines des fusillés du

Mont-Valérien, la représentation « Ces étrangers de l’ombre » permet de

réfléchir à la contribution des étrangers dans la Résistance, face aux

ennemis de la Liberté. Cette pièce souhaite apporter un éclairage sur

les enjeux et défis contemporains qui secouent nos sociétés.Cette

représentation met l’accent sur le parcours des jeunes FTP-MOI

(Franc-tireur Partisan – Main d’œuvre Immigrée) dans la France occupée,

jusqu’à l’exécution des membres dits de « l’Affiche Rouge » – au

Mont-Valérien le 21 février 1944 – et lors d’une veillée d’armes dans

les Vosges avec un officier des troupes coloniales.

**

L’Ut en Chœur est une association, créée en 2008, dont l’objet est la

pratique du chant choral pour toutes et tous afin de « chanter pour des

idées » : promouvoir, faire vivre et transmettre un répertoire de chants

engagés d’hier et d’aujourd’hui, soutenir des actions humanistes et de

lutte sociale.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Rue du Groupe Manouchian 75020 Paris

https://www.facebook.com/events/1088620169430745/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D affichevertemanouchian@gmail.com