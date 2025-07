Théâtre de rue Christian Moderne Crépol

L’association Les Amis de la Chapelle Saint-Roch accueille la compagnie La 4ème Dimension pour deux temps forts autour du spectacle Christian Moderne, une création poétique et humaine qui interroge nos liens, notre rapport aux autres et à l’espace public.

Place de l’Église Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 43 20 01 chapelle.crepol@gmail.com

English :

The association Les Amis de la Chapelle Saint-Roch welcomes La 4ème Dimension for two special events around the show Christian Moderne, a poetic and human creation that questions our ties, our relationship with others and with public space.

German :

Der Verein Les Amis de la Chapelle Saint-Roch empfängt die Kompanie La 4ème Dimension für zwei Veranstaltungen rund um das Stück Christian Moderne, eine poetische und menschliche Kreation, die unsere Verbindungen, unsere Beziehung zu anderen und zum öffentlichen Raum hinterfragt.

Italiano :

Les Amis de la Chapelle Saint-Roch accolgono La 4ème Dimension per due spettacoli speciali di Christian Moderne, un’opera poetica e umana che mette in discussione i nostri legami, il nostro rapporto con gli altri e con lo spazio pubblico.

Espanol :

Les Amis de la Chapelle Saint-Roch acogen a La 4ème Dimension para dos eventos especiales en torno al espectáculo Christian Moderne, una creación poética y humana que cuestiona nuestros vínculos, nuestra relación con los demás y con el espacio público.

