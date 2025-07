Théâtre de rue « La grande adhésion » Mouret

Théâtre de rue, « La grande adhésion », le samedi 9 août à 18h30, en plein air devant la salle des fêtes du Grand-Mas.

Grand-Mas Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 6 11 61 54 97 rapataf12@gmail.com

English :

Street theater, « La grande adhésion », Saturday August 9 at 6.30pm, outdoors in front of the Grand-Mas village hall.

German :

Straßentheater, « La grande adhésion », am Samstag, den 9. August um 18:30 Uhr, unter freiem Himmel vor dem Festsaal Grand-Mas.

Italiano :

Teatro di strada, « La grande adhésion », sabato 9 agosto alle 18.30, all’aperto davanti al municipio di Grand-Mas.

Espanol :

Teatro de calle, « La grande adhésion », sábado 9 de agosto a las 18.30 h, al aire libre frente al ayuntamiento de Grand-Mas.

