Théâtre de rue Quai Barthélémy Kerros Landerneau

Théâtre de rue

Quai Barthélémy Kerros Esplanade du Family Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17

Les 13 décembre 2025 à 18h30 et 17 décembre 2025 à 18h et 19h

Découvrez l’association L’Art en Soi, qui viendra enchanter le Village de Noël avec ses spectacles

vivants et chaleureux.

Association landernéenne dédiée à la création et à l’expression artistique, L’Art en Soi fait rayonner le théâtre, la musique et la danse à travers des projets collectifs et passionnés.

Pour les fêtes, elle propose un spectacle plein de sensibilité et de partage, mêlant

émotion et créativité pour émerveiller petits et grands.

Le 14 décembre 2025 à 17h30

L’association Rêve en Scène, passionnée de comédies musicales, propose un moment artistique

unique, mêlant chant, théâtre et féérie.

Les Lutins du Père Noël vous attendent pour une escapade enchantée, aussi brève qu’inoubliable, au coeur du Village de Noël.

Un instant suspendu, à savourer en famille ou entre amis, pour célébrer toute la magie des fêtes ! .

+33 2 98 25 04 18

L’événement Théâtre de rue Landerneau a été mis à jour le 2025-11-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS