Informations pratiques

Ronsenac

Théâtre de Rue le lavoir

14 impasse de La Fontaine légendaire Ronsenac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-23 2026-08-29

Spectacle de rue autour du lavoir du village au cœur de la fontaine légendaire. Quand la mémoire des lavandières résonne et chante…

Adaptation de Dominique Durvin et Hélène Prévost. Places limitées. Lieu de repli en cas de mauvais temps.

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14 impasse de La Fontaine légendaire Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 90 04 asso16ronsenacpatrimoines@gmail.com

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English :

A street performance set around the village washhouse at the heart of the legendary fountain. When the memories of the washerwomen echo and sing…

Adapted by Dominique Durvin and Hélène Prévost. Limited seating. Alternate venue in case of inclement weather.

L’événement Théâtre de Rue le lavoir Ronsenac a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du Sud Charente