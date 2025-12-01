Théâtre de rue Les Chouchous du père Noël par la Compagnie Coyote Minute rue Carnot Saujon
Début : 2025-12-19 17:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Théâtre de rue en triporteur par la Compagnie Coyote Minute
rue Carnot Village de Noël et rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
Street theater on a scooter by Compagnie Coyote Minute
German :
Straßentheater auf einem Dreirad von der Compagnie Coyote Minute
Italiano :
Teatro di strada in scooter a cura della Compagnie Coyote Minute
Espanol :
Teatro callejero en scooter por la Compagnie Coyote Minute
