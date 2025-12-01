Théâtre de rue Les Chouchous du père Noël par la Compagnie Coyote Minute rue Carnot Saujon

Théâtre de rue Les Chouchous du père Noël par la Compagnie Coyote Minute

rue Carnot Village de Noël et rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Théâtre de rue en triporteur par la Compagnie Coyote Minute

.

rue Carnot Village de Noël et rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

Street theater on a scooter by Compagnie Coyote Minute

German :

Straßentheater auf einem Dreirad von der Compagnie Coyote Minute

Italiano :

Teatro di strada in scooter a cura della Compagnie Coyote Minute

Espanol :

Teatro callejero en scooter por la Compagnie Coyote Minute

L’événement Théâtre de rue Les Chouchous du père Noël par la Compagnie Coyote Minute Saujon a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Saujon