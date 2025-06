Théâtre de Rue « Les Misérables » Parvis du Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 7 juillet 2025 15:00

Vosges

Théâtre de Rue « Les Misérables » Parvis du Musée Pierre Noël Parvis de la Nef Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-07 15:00:00

fin : 2025-07-07 16:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Les Misérables par la Cie des batteurs de pavés.

15h Parvis de la Nef (repli à la Nef en cas de pluie)

18h30 Parvis du Musée (repli au musée en cas de pluie)

Ce duo revisite ce roman phare pour en extraire un spectacle tout public et interactif pour toute la famille.Tout public

0 .

Parvis du Musée Pierre Noël Parvis de la Nef

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Les Misérables by Cie des batteurs de pavés.

3pm In front of the Nave (in the Nave in case of rain)

6:30pm Museum forecourt (in the museum in case of rain)

This duo revisits this seminal novel to create an interactive show for the whole family.

German :

Les Misérables von der Cie des batteurs de pavés.

15 Uhr Vorplatz des Kirchenschiffs (Rückzug ins Kirchenschiff bei Regen)

18.30 Uhr Vorplatz des Museums (Rückzug ins Museum bei Regen)

Dieses Duo überarbeitet diesen wegweisenden Roman, um daraus ein interaktives Schauspiel für die ganze Familie zu machen.

Italiano :

Les Misérables a cura della Cie des batteurs de pavés.

ore 15.00 Davanti alla navata (in caso di pioggia nella navata)

18.30 Davanti al Museo (nel Museo in caso di pioggia)

Il duo rivisita questo romanzo fondamentale per creare uno spettacolo interattivo per tutta la famiglia.

Espanol :

Los Miserables por la Cie des batteurs de pavés.

15.00 h Delante de la Nave (en la Nave en caso de lluvia)

18.30 h Delante del Museo (en el Museo en caso de lluvia)

Este dúo revisita esta novela fundamental para crear un espectáculo interactivo para toda la familia.

L’événement Théâtre de Rue « Les Misérables » Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-06-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES