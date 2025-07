Théâtre de rue Tout doit disparaitre M. Pif Saint-Trojan-les-Bains

Théâtre de rue Tout doit disparaitre M. Pif Saint-Trojan-les-Bains jeudi 14 août 2025.

Scène du Théatre de rue (derrière la Mairie), place des Filles de la Sagesse Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

2025-08-14

2025-08-14

Monsieur Pif est un clown, seul et nomade, qui parfois rêve de la vie des autres…

+33 5 46 76 00 36 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

English : Street theater Tout doit disparaitre M. Pif

Monsieur Pif is a lonely, nomadic clown who sometimes dreams of other people’s lives?

German : Straßentheater Alles muss weg M. Pif

In diesem Buch geht es um einen Clown, der manchmal vom Leben der anderen träumt

Italiano :

Monsieur Pif è un clown solitario e nomade che a volte sogna la vita degli altri?

Espanol : Teatro de calle Tout doit disparaitre M. Pif

Monsieur Pif es un payaso solitario y nómada que a veces sueña con la vida de otras personas..

